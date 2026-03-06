韓国の４人組女性グループ・ＢＬＡＣＫＰＩＮＫが２月２７日に３枚目のミニアルバム「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」をリリースし、Ｋ-ＰＯＰガールズグループの初動記録を更新したと６日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。

記事によると、韓国の音源集計企業ＨＡＮＴＥＯチャートは「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」が２月２７日から３月５日の期間で、１７７万５４７７枚を売り上げたと発表し、これはＫ-ＰＯＰガールズグループの歴史上最高初動記録だと伝えたという。まず発売初日に１４６万１７８５枚を売り上げ、１日あたりの最高売り上げ記録を更新。発売からわずか２日半の集計で、ＨＡＮＴＥＯの週間・月間チャートを制覇したのに続き、国内外の音源プラットフォーム・サークルチャートでは３冠を達成したと伝えた。

また「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」は、累計３８地域のｉＴｕｎｅｓアルバムチャートでも１位を獲得し、ワールドワイドチャートの頂点に。リード曲「ＧＯ」のミュージックビデオは公開直後に、ＹｏｕＴｕｂｅワールドワイドトレンド１位および「２４時間以内に最も視聴された動画」に輝いたという。

海外有力メディアも「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」に注目しているといい、米ローリング・ストーン誌は「これまで培ってきた４人の個性が鮮明ながら、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫが最も得意とする方法で自らの存在感を誇示している」と称賛。ビルボード誌は「ＧＯ」について「アルバム最高の楽曲であり、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫの真の代表曲だ」と絶賛したと伝えた。