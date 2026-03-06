東京・東銀座の歌舞伎座「三月大歌舞伎」（５〜２６日）は、幕末から明治時代の歌舞伎作者、河竹黙阿弥の２作品が通し上演される。

３６歳の坂東巳之助が、昼の部「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ） 骨寄（こつよ）せの岩藤」で主役の岩藤の霊と鳥井又助の２役、夜の部「三人吉三巴白浪（さんにんきちさともえのしらなみ）」で和尚吉三を勤める。（武田実沙子）

「再岩藤」は、加賀藩のお家騒動を題材に、局（つぼね）岩藤から屈辱を受けて自害した中老尾上の召し使い、お初による敵討ちを描いた「鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」の後日譚（たん）。「旧錦絵」は１月に国立劇場主催公演で上演されたばかりだ。「再岩藤」では亡霊となった岩藤が現れ、再び悪事を画策する。この筋に、当主の正室を誤って殺してしまった忠臣・鳥井又助の悲劇が絡み合っていく。

「岩藤は身分の高い悪人、又助は身分の低い善人」という正反対の２役を演じる。又助は忠義一心であるがゆえに悪事を企てる執権らに利用され、過ちを犯す。「追い詰められる悲しさもあるが、又助が責任を取るために腹を切ったことで、様々なことが解決していく。無念だったからこそよみがえる岩藤と、無念さを残さずに死んでいく又助は対極にある」

「三人吉三」は「月も朧（おぼろ）に白魚（しらうお）の」の名ぜりふで知られる序盤の「大川端」が有名だが、通し上演される機会は少ない。和尚吉三、お嬢吉三、お坊吉三という３人の盗賊を軸に、金百両と名刀・庚申丸（こうしんまる）の行方を追って因果が巡る。「通しで見ると、話の絡み合い方、面白さが見えてくる。ストーリーの面白さを楽しんでもらえる」

和尚を巳之助、お嬢は２歳年上の中村時蔵、お坊は４歳年下の中村隼人と、同世代の「三人吉三」となる。時蔵とは１０代の頃から同じ舞台に立ってきたが、女形が主の時蔵は先輩世代の相手役を多く勤め、すでに堂々たる地位を確立している。「舞台でまた横に並べるようになり、頭一つ抜けていた時蔵さんに追いついたかな」と共演できるうれしさを語る。

今回は「再岩藤」「三人吉三」とも、先輩の尾上松緑とのダブルキャスト。いずれの役も、松緑に稽古をつけてもらうという。昨年１０月の「義経千本桜 渡海屋（とかいや）・大物浦（だいもつのうら）」の知盛も松緑の教えを受けた。近年は、父・坂東三津五郎が演じていない役を勤める機会も増えた。「役をくださる松竹さん、応援してくださるお客様、周りの皆様が作ってくださる今の巳之助像が、ぼんやりと形になってきたのかなと思います」

七代目尾上菊五郎、中村歌六、中村萬壽（まんじゅ）らが出演。（電）０５７０・０００・４８９。