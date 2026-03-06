６日に放送されたフジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」ではＷＢＣを大特集。日本が初戦で対戦する台湾について、台湾球団でチアに所属している日本人女性が台湾チアについて説明した。

番組によると、今回のＷＢＣでは、台湾６球団から３６人のチアが選抜され、さらに厳選された１２人が来日し、台湾代表を応援するという。

台湾ではチアも大人気で、なかには１８２万人フォロワーを誇るスターチアも。番組では台湾プロ野球・楽天モンキーズに所属するチア、高橋佳帆さんに取材。高橋さんによると、台湾プロ野球は試合とチアを楽しむエンタメ要素もあり、客席でファンの目の前でチアがパフォーマンスを繰り広げることから、チアを楽しむ専用席もあり、選手の中にもチアのファンがいるという。

高橋さんは「チアが出ている時は打率がいい選手もいるはず」ともコメント。これに辛口の小籔千豊は「たまたまでしょ」と笑い、「ピッチャーも気合がはいるでしょうから」と打者だけじゃなく投手も気合が入るので打率があがるのは「たまたま」と笑っていた。