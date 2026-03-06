やわらかな食感や、みずみずしさなど、旬ならではの魅力がいっぱいの春野菜。少ない材料で簡単につくれるレシピを、京都在住の料理研究家・大原千鶴さんに教えてもらいました。今回は、野菜の甘みと鶏肉のうま味をたっぷり楽しめる「新タマネギと鶏手羽の煮物」。ぜひ試してみてください。

新タマネギが鶏のうま味をまとう「絶品おかず」

乾燥させてから出荷されるタマネギに対して、収穫後すぐに出荷されるのが新タマネギ。みずみずしく、辛みが少ないのが特徴です。

「ごろっと大きく切っても、新タマネギなら早めに煮えます。野菜の甘み、鶏肉のうま味たっぷりの煮汁もごちそうです」（大原さん）

●新タマネギと鶏手羽の煮物

【材料（4人分）】

新タマネギ 4個（800g）

鶏手羽中 12本（540g）

塩 小さじ1／4

米油（なければサラダ油） 小さじ1

だし汁 4カップ

A［薄口しょうゆ大さじ1 塩小さじ1／4］

水菜（あれば） 適量



【つくり方】

（1） 新タマネギは根元をつけたまま縦半分に切る。

（2） 手羽中に塩をふる。フライパンに米油を入れて中火にかけ、手羽中の皮目を下にして並べ入れ、両面を焼く（完全に火をとおさなくてOK）。

（3） 鍋に（1）のタマネギを入れ、その上に（2）の手羽中をのせる。だし汁を加えて中火にかける。煮立ったらフタを少しずらしてのせ、弱めの中火で20分ほど煮る。途中、アクが出たらすくう。

（4） タマネギがやわらかくなったら、Aを加えて調味する。器に盛り、水菜を飾る。

［

1人分231kcal

］

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mLです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう