¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¡ÃÏÅí»Ò¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦£Î£È£ËÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¶É¤ÎÌë¥É¥é¡Ö¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊËè½µ·î¡ÁÌÚ¤è¤ë£±£°»þ£´£µÊ¬¡Ë¼èºà²ñ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹ÃËÜ²íÍµ¡Ê£¶£°¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î¾ïÈ×µ®»Ò¡Ê£µ£³¡Ë¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê¡ÃÏ±é¤¸¤ëÂçºå½Ð¿È¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦É¢¥«¥Ê¥Ç¤¬¡¢ºÒ³²£Æ£Í¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£º£·î£³£°Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ê¡ÃÏ¤Ï¡¢¹ÃËÜ¤ä¾ïÈ×¤È¤Î¶¦±é¤ò¡Ö¡Ê£²¿Í¤¬¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤À¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¾ïÈ×¤â¡ÖÅí¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ª¤À¤ä¤«¡£Åí¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ç½À¤é¤«¤¤¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¡¢Ê¡ÃÏ¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ£±¤«·î¡£¡Ê¶¦±é¼Ô¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âè£±½µ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£º£¤ÎÇ½ÅÐ¤ÎÉ÷·Ê¤ä¡¢¿Í¤Î»×¤¤¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥Ç¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤â½À¤é¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤¯¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ÃËÜ¤â¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Èæ·ÃÑ¿´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢¾ïÈ×¤â¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¥É¥é¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡©¤³¤ì¡£¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¡ÃÏ¤Ï¡¢»£±Æ¤Ç½é¤á¤ÆÇ½ÅÐ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¡¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¿Í¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤ä¶õµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î²¹ÅÙ´¶¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾ïÈ×¤â¡ÖÇ½ÅÐ¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤Àµ¢¤ì¤Æ¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£