¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¥Á¥§¥³ÇË¤ê£²Ï¢¾¡¡¡ÆâÀîÀ»°ì»á¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤Î¥Á¥§¥³¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¥Á¥§¥³¤Ë£µ¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£²Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï£²²ó¡¢¥Á¥§¥³¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Î£³²ó¤ËÈ¿·â¡££²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë¥ì¥¤¥º¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼£³Ç¯ÌÜ¤Î¥ß¡¼¥É¤¬Äã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´ÖÀÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤àµÕÅ¾£³¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü£µÆü¤Î»î¹ç¤Ç¶¯¹ë¡¦ÂæÏÑ¤òÎíÉõ¤·¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢£¹²ó¤Ë¤Ï£´ÈÖ¡¦¥Û¡¼¥ë¤Î¥À¥á²¡¤·ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï£´²ó¤«¤é·ÑÅêºö¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢£¶Åê¼ê¤Çµö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï£´ËÜ¡£¼éÈ÷¤â°ÂÄê¤·¡¢È¿·â¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆü¤Î¤¤¤¤Î®¤ì¤òº£Æü¤Î»î¹ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Åê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç£²»î¹ç¤Ç£±¼ºÅÀ¡£¼éÈ÷¤Ç¤â¼ºÅÀ¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤È·ãÆÍ¡££²Âç²ñÏ¢Â³¤Î£²¼¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£