image: HONOR

これ、新しいワクワクです。

スペイン・バルセロナで開催された「MWC 2026」にて、中国のスマートフォンメーカー・HONORが「Robot Phone」を正式発表しました。

特徴は背面のカメラモジュールが可動式のジンバル構造になっていること。

スライドカバーを開くとカメラがせり上がってきて、まるで小さなロボットの頭が起動するような動きを見せます。

image: HONOR

image: HONOR

image: HONOR

YouTubeのコメント欄に「WALL-E in our pocket!」という書き込みがあったのですが、まさにそれ。ピクサー映画の愛すべきロボットが、スマホに宿ったような感覚です。

公式サイトでは「新たな種のスマートフォン（A new species of smartphone.）」を自称するこのデバイス、生物分類上の「種」のモチーフを出してくるあたりにも意欲を感じますね。

次世代デバイスには「脳」だけでなく「手足」も与える

image: HONOR

HONORのJames Li CEOがMWC 2026の登壇で明かしたのは、業界最小とされるマイクロモーターの存在です。

既存品と比べて体積を70%削減することに成功し、「1ユーロ硬貨よりもはるかに小さい」といいます。このモーターにより、Robot Phoneは業界初の「4DoFジンバル（4自由度ジンバル）」システムを搭載できるようになりました。

一般的なジンバルは3軸（3軸／3自由度）で、パン（左右の首振り）、チルト（上下の首振り）、ロール（カメラの傾き補正）を担います。

「HONOR Robot Phone」はそこにカメラ全体を物理的に「せり上げる／収納する」という直線的な動き（直動軸）が追加された構造。この「4DoF」があるから、カメラがロボットの頭みたいに振る舞えるんですね。

image: HONOR

HONORが語るコンセプトはこうです。スクリーンと音声コマンドだけに頼るのではなく、次世代デバイスには「脳」だけでなく「手足」も与える──モーションとカメラの動きを通じて、より身体的で表現豊かなインタラクションを実現するというもの。

具体的には、ビデオ通話中にカメラがユーザーを自動追従する「オールアングルAIビデオ通話」、AIの返答に応じてカメラが頷いたり首を振ったりする「ボディランゲージ」、さらに音楽のビートを感知してリズムに合わせて動く機能など、まさにロボットの所作をスマートフォンに与えるような設計になっています。

シネマカメラの名門「ARRI」との協業も

image: HONOR

メインカメラには2億画素のセンサーを搭載。被写体をダブルタップするだけでAIが自動でロックオンし、追跡を続ける「AI Object Tracking」モードなど、撮影周りの機能強化も図られています。

一つ注目すべきは映画・映像業界との連携です。HONORは映画用カメラの名門である「ARRI」との戦略的技術協力を発表しました。ARRIの撮影要素がコンシューマー向けのデバイスに統合されるのは、これが初めてのケースです。

ARRIの副社長であるベネディクト・フォン・リンダイナー博士は「自然な色彩、柔らかなハイライトの滲み、奥行きある光と影の表現」といったシネマティックな美学をモバイル撮影にもたらすことが目標だと語りました。

この点、名前からしてもロボっぽいジンバルカメラのほうに目がいきますが、スマホの動画撮影に新しい地平が開かれそうで楽しみですね。

「ありきたりなスマホ」を抜け出すための一手

image: HONOR

Robot Phoneの発売は2026年後半とされ、当初は中国市場が先行となる見込み。グローバル展開の詳細や具体的な価格も明らかになっていません。

HONORはファーウェイから分離した中国ブランドであり、現状では日本での正規販売は行われていません。グローバル版が発売されたとしても、日本での購入は代行サービスや並行輸入に限られるでしょう。ただ、これほど「どんなものか体験してみたい！」と思わせるスマホは久々かもしれません。

余談ですが、「イノベーション」という概念を提唱した経済学者のシュンペーターは、かつてイノベーションを「new combination（新結合）」と呼びました。そして、イノベーションを起こすには「ツール」「組み合わせ」「隣接可能性」という3つの補助線があるともいわれます。

グーテンベルクがぶどう圧搾機とインクと紙を組み合わせて活版印刷を生み出したように、技術の進歩は全くの無からではなく「新しい組み合わせによって得られる」ということもある。HONOR Robot Phoneの映像やPVを見ていると、その話を思い出します。

ジンバルカメラはDJI Osmo Pocketで一つの完成を見たはずです。スマートフォンもすでに成熟しています。でも、この2つをこんなふうに組み合わせると、まだまだワクワクできる体験が出てくるんですね。

Sources: HONOR Robot Phone 公式ページ, HONOR MWC 2026 プレスリリース, ifanr, Engadget, CNBC, T3, 9to5Google, Taka Umada（Medium）