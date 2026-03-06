笠原将弘さんの「新タマネギとベーコン」のオムレツレシピ。朝食・お弁当にもおすすめ簡単副菜
春野菜の歯ごたえとみずみずしい甘味が楽しい、卵を使った副菜です。人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんに、簡単で手軽につくれる副菜レシピを教えていただきました。
みずみずしい甘味がぎっしりつまった優しい味わい
野菜のうま味がつまった楽しい歯ごたえのオムレツです。朝食にもお弁当にもおすすめで、いつでも元気をチャージできます。
●新タマネギとベーコンのオムレツ
【材料（4人分）】
新タマネギ 1個
ベーコン 4枚
インゲン 5本
サラダ油 大さじ2
塩、トマトケチャップ 各少し
卵 4個
A［薄口しょうゆ、みりん、砂糖各小さじ1 粗びきコショウ（黒）少し］
【つくり方】
（1）新タマネギは1.5cm各に切る。インゲンはヘタを除いて2cm長さに切る。ベーコンは1cm各に切る。
（2） フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、（1）の新タマネギとインゲンを入れ、塩をふってしんなりするまで炒める。（1）のベーコンを加えて炒め合わせ、取り出しておく。
（3） ボウルに卵を割り入れ、Aを加えて溶きほぐす。（2）を加えて混ぜる。
（4） フライパン（直径18cm）に残りのサラダ油を中火で熱し、（3）を流し入れる。木ベラなどで優しく混ぜながら焼き、半熟状になったら弱火にしてフタをし、3〜4分焼く。
（5） 上下を返して同様に4〜5分焼く。食べやすく切って器に盛り、ケチャップを添える。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう