【ポケモンカードゲーム カードイラストフィギュアコレクション】 3月13日 発売予定 価格：1個1,800円

　フィギュア「ポケモンカードゲーム カードイラストフィギュアコレクション」がポケモンセンターおよびポケモンセンターオンラインにて3月13日に発売される。価格は1個1,800円。

　今回発売されるのは「ポケモンカードゲーム」の強化拡張パック「ポケモンカード151」に収録されているカードのイラストを立体化したフィギュア。イラストがそのまま飛び出したかのような躍動感溢れるフィギュアと、ディスプレイフレーム付き台座に加え、カードをセットにした商品となっている。

　ラインナップとしてはにこやかに笑うゲンガーやポージングするゴーリキー、気持ちよさそうに眠るパウワウなど、シークレットを含む全13種が存在する。カードと一緒にディズプレイが楽しめる商品として販売される。

「ポケモンカードゲーム カードイラストフィギュアコレクション」

発売日：3月13日
価格：1個1,800円

内容物
　ポケモンフィギュア 1個
　ディスプレイフレーム付き台座 1個
　カード 1枚
強化拡張パック「ポケモンカード151」に収録されている全13種のカードから、ランダムで1枚を収録。
・フシギソウ 　　002/165 U
・ウインディ 　　059/165 U
・ゴーリキー 　　067/165 U
・パウワウ　 　　086/165 C
・ベトベター 　　088/165 C
・ゲンガー　 　　094/165 R
・マルマイン 　　101/165 R
・タマタマ　 　　102/165 C
・カラカラ　 　　104/165 C
・ラッキー　 　　113/165 R
・ポリゴン　 　　137/165 C
・ミニリュウ 　　147/165 C
・シークレット
※この商品にはスタンダードレギュレーションの大会では使用できないカードが含まれております。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャース゛・ゲームフリークの登録商標です。