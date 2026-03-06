今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」に投稿された1本の作品です。公開から4.2万回以上も再生され、「うま王子頑張りましたね」「ぽこちゃんの貴重なオナラ可愛い」「うまちゃんのプニプニ肉球が堪らん」など、たくさんのコメントが寄せられています。

伸びたハミ毛をカットしよう

今回登場するのは、パパ猫のぽこ太郎くんと息子猫のうま次郎くんです。ある日のこと、飼い主さんはうま次郎くんの肉球のハミ毛が伸びていることに気づき、ハミ毛カットをしようとします。カットが苦手なうま次郎くんは、「いやだー！」と声を上げますが、必死の抵抗もむなしく飼い主さんに捕獲されます。

うま次郎くんがカットを嫌がらないように、飼い主さんと妹さんで協力し、大好きなおやつで気を引きながら毛をカットする作戦。案の定、うま次郎くんはおやつに夢中で、ハミ毛をカットされている手を気にも留めていません。

おやつが羨ましいぽこ太郎くん

うま次郎くんのおやつを羨ましそうに眺めていたのが、パパ猫のぽこ太郎くんです。ぽこ太郎くんは、うま次郎くんが食べているおやつを凝視していますが、もらえる気配はなさそう。しかし、飼い主さんたちが目を離した隙を狙って、床に置かれたおやつを盗み食い！

おやつが残り少なくなってきて、徐々にうま次郎くんはお怒りモードに。毛のカットが気になり始めたのか、顔が険しくなってきました。しかし、飼い主さんのスピーディーかつ正確な作業のおかげで、無事にハミ毛はきれいにカットできたのだそう。

カット後にぽこ太郎くんの大きなおなら音！

ハミ毛のカットが終わって、飼い主さんやうま次郎くんがまったりしていると、遠くからぽこ太郎くんの大きなトイレ音が聞こえてきます。それだけでなく、「プッ」と立派なおなら音まで！おやつを食べて満足したのか、大きなおならの音が響き渡る空間にほっこりしてしまいます。

この投稿には、「うまちゃんのピンクの肉球可愛い」「ぽこちゃんの貴重なオナラ可愛い」「さいごのおならがかわいすぎて心持っていかれました」「おやつを食べながらはみ毛カットのうまちゃんの横から僕にもおやつをくださいとぽこちゃんの顔が可愛すぎる。」「うまちゃんのプニプニ肉球が堪らん」「おやつをもらいにニュッと現れたぽこちゃん可愛いですね」「おやつが無くなってお怒りのうまちゃんやら、盗み食いのぽこちゃんやら、可愛いが大渋滞」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」には、ぽこ太郎くんとうま次郎くんの毎日の様子がたくさん投稿されています。飼い主さんと猫ちゃんたちが織りなす、かわいくて面白い投稿が満載です。

