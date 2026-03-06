ミラノ・コルティナ五輪で8位入賞したイ・ヘイン

ミラノ・コルティナ五輪に出場した韓国選手団が5日、大統領府の迎賓館で行われた昼食会に出席した。フィギュアスケート女子のイ・ヘインはパフォーマンスを行った大人気K-POPアイドルグループの日本人メンバーらと記念撮影を行い、ファンの注目を集めた。

五輪で8位入賞した20歳のイ・ヘイン。インスタグラムでは集合写真に続いて1枚の写真をアップした。

それが、日韓で大人気を誇る5人組ガールズグループ「ILLIT（アイリット）」の日本人メンバー・MOKA（モカ）とIROHA（イロハ）との3ショット写真。カメラに向かってピースを決め、笑みを浮かべている。

この日、ILLITはライブパフォーマンスを行い、イ・ヘインは自分の席で立ち上がり完璧な振り付けで一緒に踊る様子もストーリーズにアップした。

他のメンバーとの写真もアップし、投稿には韓国人ファンのみならず、日本人ファンからも「全部可愛いです！」との反応が寄せられた。五輪で8位入賞と奮闘したイ・ヘイン。今後のキャリアに向け、励みになる一日となったようだ。



（THE ANSWER編集部）