オーストラリアが連勝

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが6日、東京ドームで行われ、オーストラリアがチェコを5-1で下して連勝した。この試合ではチェコの打者が豪州の捕手と握手しようと手を差し出したが、豪州の捕手が断るシーンも。そこには明確な理由があった。

右手を差し出すチェコのプロコプに、豪州捕手のロビー・パーキンスは応じることはなかった。その代わり、左手にはめたミットを軽く突き出した。

米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」公式Xが、実際のシーンを投稿すると、海外ファンからは様々な声が噴出。「彼は完全に集中しているんだ。気に入ったよ！」「気に入った。試合が終われば、好きなだけハイタッチでも何でもすればいいさ」といったコメントのほか、「よくわからんな（笑） 変なことしなくていいよ」「奇妙だ」「どんな理由があれ、それはカッコ悪い。彼はただ握手したかっただけなのに」といった意見もあった。

実際はどういう意図だったのか。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のエンゼルス番サム・ブラム記者は「このことについて、オーストラリア代表のロビー・パーキンス捕手に話を聞いた」として、自身のXを更新。「彼によると、これはあくまで競争心的なもので、個人的なことは何もないとのことだ。もしホテルでチェコ代表チームに会えば、普通に声をかけると」とし、パーキンスの言葉とみられる重要な一文を添えた。

「悪意なんて、これっぽっちもない」

オーストラリアは8日に侍ジャパンと対戦する。



