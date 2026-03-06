1960年代を代表するポップ・グループ「ウォーカー・ブラザーズ」の最後の存命メンバーだったゲイリー・リーズさんが、83歳で亡くなった。関係者によると、クリスマス直前に脳卒中を患い、その後回復することなく、3月1日に英エセックスで死去したという。



【写真】大人気だった…若き日のゲイリーさん

ゲイリーさんは米国出身のドラマー兼ボーカリスト。ジョン・マウス（ジョン・ウォーカー）、ノエル・スコット・エンゲル（スコット・ウォーカー）とともにウォーカー・ブラザーズを結成した。1960年代半ばに活動拠点を米国から英国へ移し、「ダンス天国」「太陽はもう輝かない」などのヒット曲で一躍トップグループとなった。



スコットさんは2019年に76歳で、ジョンさんは2011年に67歳で亡くなっており、ゲイリーさんは長らくグループ最後の生存者だった。



訃報は、妻バーバラ・リーズさんに代わり、親しい友人がSNSで発表、「私たちの愛するゲイリーは今夜旅立ちました。皆さんとともに、リーズ家と親しい友人たちに、心からの哀悼と愛を送っていただければと思います」「ゲイリーは本当に優しい人でした。誕生日やクリスマスに寄せられた皆さんの愛あるメッセージが、彼をとても幸せにしていたことが、私の大きな慰めです」と綴っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）