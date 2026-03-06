ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡ßâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡ÈWÈø·ÁÉ´Ç·½õ¡ÉÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½
¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÈø·ÁÉ´Ç·½õ¤Î¥¢¥Ë¥áÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤È¼Â¼ÌÈÇ¤ÇÈø·ÁÌò¤òÌ³¤á¤ëâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤Ë¤è¤ë¡¢¡ãWÈø·ÁÉ´Ç·½õ¡äÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙÈø·ÁÉ´Ç·½õÌò ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ë¡ßâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê¼Â¼ÌÈÇ¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3,000ËüÉô¡Ê2025Ç¯£¸·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£
¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡Ö¼Â¼Ì²½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î°ìÂç¼Â¼Ì²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯£±·î£±£¹Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£±Ç²è¸ø³«½µ£±·î£±£¹¡Á£²£±Æü¤Î½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤ÎNo.£±¤ò³ÍÆÀ¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤ºÆ¸½ÅÙ¡×¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥óÂçÇ¼ÆÀ¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡ÖÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤ÏºÇ¹â·æºî¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°ú¤·Ñ¤°Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢WOWOW¤Ç¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¶â²ôÁèÃ¥Àï¤Ï±×¡¹·ã²½¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¶î¤±¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯Netflix¡¦GlobalÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢±Ç²èÈÇ¤Ï£µ£¹¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇTOP£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP£±£°¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ç½é½µ£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡££²½µÏ¢Â³¤ÇTOP£±£°Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëËäÂ¢¶âÁèÃ¥¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÊËÁ¸±³è·à¤Ç¤¢¤ë¸¶ºî¤ÎÂè°ìÉô¡¦´°·ëÊÔ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡×¤¬¡¢£³·î£±£³Æü¤Ë±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡ßâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬½éÂÐÌÌ¥Ã¡ª¡ãWÈø·ÁÉ´Ç·½õ¡äÂÐÃÌ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼Â¸½¥Ã¡¦¡¦¡¦!!
Âè¼·»ÕÃÄ¾åÅùÊ¼¡£ÀºÌ©¼Í·â¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÀ¨ÏÓ¤Î¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¡¦Èø·ÁÉ´Ç·½õ¡£¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÈø·ÁÉ´Ç·½õ¤Î¥¢¥Ë¥áÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¡ÚÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Û¤È¼Â¼ÌÈÇ¤ÇÈø·ÁÌò¤òÌ³¤á¤ë¡ÚâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Û¤Ë¤è¤ë¡¢¡ãWÈø·ÁÉ´Ç·½õ¡äÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎÈø·ÁÂÐÃÌ¤Ë¡ÖÀÎ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦âÃ±ÉÅÄ¤È¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹ÄÅÅÄ¡£¼Â¤Ïº£²ó¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¡£¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÂÐÃÌ¤â¤¤¤Ä¤·¤«¡¢Æ±¤¸¡ãÈø·ÁÉ´Ç·½õ¡ä¤ò±é¤¸¤¿¼ÔÆ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÚÈø·Á¤ÎÌ¥ÎÏ¡Û¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢¡ÚÈø·Á¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÛÌòºî¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¢ãÈø·ÁÉ´Ç·½õ¢ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡ÚÈø·Á¤ò±é¤¸¤Æ¤ÎÈ¿¶Á¡Û¡Ú¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Û¤ÎÏÃ¤ä¡¢º£ºî¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤¬âÃ±ÉÅÄ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦°ìËë¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄÅÅÄ¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬ËþºÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ªºÇÃ»£°ÉÃ¥Ã!!Á°ºî¤Î¤ª¤µ¤é¤¤ÊýË¡¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥ÈÇúÃÂ¥Ã!!
±Ç²èÂè°ìÃÆ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤-ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ-¡×¤ò¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëÂ¿Ë»¤ÊÌÔ¤¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡ªºÇÃ»£°ÉÃ¥Ã!!°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¥Ú¡¼¥¸¤¬ÇúÃÂ¥Ã!!¡Ú£°ÉÃ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·à¾ìÄ¾¹Ô¥³¡¼¥¹¡Û¡Ú£±Ê¬¡Á£´Ê¬¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¢Ä¶Â®¥³¡¼¥¹¡Û¡Ú£´»þ´Ö¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¢¤ªÆÀ¤ËÌÖÍå¥³¡¼¥¹¡Û¡Ú£±£°»þ´Ö¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡¢´°Á´À©ÇÆ¥³¡¼¥¹¡Û¤È£´¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Á°ºî¤ÎÍ½½¬ÊýË¡¤òÍÑ°Õ¡£