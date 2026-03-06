◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

かつてサッカー日本代表を率いた名将・オシム監督は「ＰＫ戦とはくじ引きのようなものだ」と言った。本当にそうなのだろうか。Ｊリーグでは今年、半年間の百年構想リーグで、ＰＫ戦が２８年ぶりに導入された。Ｊ１では第３節までの３０試合中、１２試合がＰＫ決着となり、緊張感のある戦いが繰り広げられている。

日本代表にとってＰＫ戦は鬼門だ。１０年南アフリカ、２２年カタールＷ杯ではベスト１６のＰＫ戦で敗退。この敗因を探る議論はさまざまある。例えば、キッカーが育成年代で過ごした背景。２大会でのキッカー計８人中、成功した４人（遠藤保仁、長谷部誠、本田圭佑、浅野拓磨）は高校サッカー出身で、失敗した４人（駒野友一、南野拓実、三笘薫、吉田麻也）はＪユース出身。サンプル数が少ないが、緊張感のあるＰＫ戦を経験するケースが多い高校サッカー出身者が強い、という意見もある。

そこでＪ１第４節までのＰＫ戦で、ユース出身者と高校サッカー出身者のデータを比較した。ユース出身の成功率が７６・７％（７３本中５６本成功）で、高校サッカー出身は７５・４％（５７本中４３本成功）と、ほぼ差はなかった。一方で差が出たのが、外国籍選手の成功率。８７・１％（３１本中２７本成功）と、日本人選手より高い結果となった。

まだサンプル数は少ないものの、この差を偶然と捉えていいのか。もし外国籍選手と日本人選手で、ＰＫ戦に臨む心理面を含めて何か違いがあるのなら、それは運だけではない。Ｗ杯でベスト８以上を狙う日本が、くじ引きで“当たり”を引くための努力はまだありそうだ。（サッカー担当・金川 誉）

◆金川 誉（かながわ・たかし）２００５年入社。Ｗ杯は１４年から３大会連続で取材。