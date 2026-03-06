TBSは6日、都内の同局で春の改編説明会を行った。「見られるのはTBS系だけ らしさにこだわり Only1の存在に」をテーマに、オリジナリティーを重視したラインアップをそろえた。

月曜午後9時は2度の特番をへて、Mrs．GREEN APPLEの「テレビ×ミセス」がレギュラー化。ミセスの初の全国ネット冠番組で、豪華アーティストとの歌唱や人気芸人とのコントなど、“ここだけ”のコラボを届ける。

総合演出の竹永典弘氏はレギュラー化にあたり、ボーカル大森元貴（29）と話したという。ロックバンドがなぜテレビでバラエティーをやるのか。大森は「僕はテレビが大好き。ワクワク、ドキドキをもらってきたのがテレビなんです。これからは自分たちがテレビを通して届けたい。日本中に活力を与えるような番組になったらいいですね」と答えた。竹永氏は「胸が熱くなった。ミセスが全国にロケに出て学校に行ったり、ここからたくさんの企画が生まれて、愛してもらえる番組を放送できたら」と語った。

午後10時からは坂上忍（58）と中島健人（31）が出演する新番組「プロフェッショナルランキング」を編成。その道のプロたちのガチ投票で選ぶランキング番組で、日本をわかせた名曲、最強のドラマ最終回など、同局でしか見られない歌唱素材や映像を届ける。

月曜夜は「CDTVライブ！ライブ！」から「テレビ×ミセス」、「プロフェッショナルランキング」と音楽・エンタメ色の強い番組で週の始まりを盛り上げる。また日曜昼は、40年間続いた「アッコにおまかせ！」の後番組に「上田晋也のサンデーQ」が決定。「サンデーモーニング」「サンデー・ジャポン」から続く情報番組の流れで、分かりやすくニュースを伝える。

新ドラマは日曜劇場「GIFT」（日曜午後9時）、「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）、「田鎖ブラザーズ」（金曜午後10時）の3本。いずれもオリジナル脚本で、同局で見られない作品をそろえた。