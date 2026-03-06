ベテラン女性編集者が命じられた総務部への異動　「不当な動機」出社拒否後の懲戒解雇が無効とされた理由　東京地裁

ベテラン書籍編集者が突然命じられた総務部への異動命令――。編集者は命令に従わず、欠勤の末に懲戒解雇された。

東京地裁は1月、「異動命令そのものが無効であり、従わなかったことを理由に社員を処分するのは許されない」と判断。ベテラン編集者の解雇は無効として、欠勤期間の給与の支払いを会社に命じた。なぜ裁判所は会社の異動命令は無効と判断したのか。判決で、「配転命令は不当な動機、目的をもって行われたことがうかがわれる」とまで断じられた、会社の対応とは。

原告は編集者歴27年のベテラン

原告の女性が書籍の編集者としてのキャリアをスタートさせたのは1996年のこと。最初は専門書の翻訳出版の編集者を5年務め、著名な翻訳小説の出版社に転職。12年間にわたり、編集業務に従事した。

2014年からは派遣社員として都内の出版社A社（今回の被告会社）に派遣され、翻訳小説の編集業務に従事。A社の編集部長から実績を評価され、2016年6月に、A社は女性と直接雇用契約を結んだ。

契約書には勤務内容が「編集企画業務」と明記され、さらに就業規則のうち異動条項を含む部分は準用しない特約が付されていた。

契約は有期契約だったが、契約期間が経過した後も、更新手続きが行われないまま約7年間、女性は編集者として勤務し続け、ベストセラー作品を手がけた事もあったという。

27年間に渡って編集者としてのキャリアを積んできた女性。彼女に対してA社は2023年8月、突然、関連会社である印刷工場への出向を命じた。

総務部への異動命令

しかし、就業規則に出向命令の根拠はなく、女性は応じないとA社に伝えた。するとA社は、出向を撤回しないまま、今度は女性に総務部への配転命令を発したのだ。

事前協議はなかった。

女性はこれに応じず、弁護士を通じてA社に撤回を申し入れ、有給休暇を消化した。

有給が尽きた10月31日以降、女性は出社しなかったが、女性側はその理由について「無効な配転命令に基づく出勤指示には応じられない」とA社に通知。一方、A社側はこれを無断欠勤として扱った。

2023年12月、A社は原告に出社を促す文書を送り、原告の代理人は「配転命令が無効な限り従えない」と回答。A社は2024年1月にも再度出社を命じたが、その内容は総務部での勤務を前提としたままだった。

A社は2024年3月、女性に対し再度出社を促す文書を送付したうえで、同年4月に懲戒委員会を設置。女性は体調不良で弁明期日に出席しなかったが、代理人を通じて「配転命令が無効である以上、欠勤は正当」と文書で回答した。

A社は2024年5月30日付で女性を懲戒解雇。理由を「正当理由なき配転命令拒否」「無断欠勤の継続」とした。

こうした経緯を踏まえ、女性は、配転命令や懲戒解雇の無効、無効期間の賃金支払い（毎月約29万円）などを求めて提訴した。

「編集に職務が限定」 原告の主張

原告の女性は、雇用契約自体が編集業務に限定されていたと主張した。

契約書に明記された勤務内容、異動条項を除外する特約、さらに7年間一貫して編集のみを担当してきた実態は、被告・出版社との間に「編集職に限定する合意」が存在する決定的根拠だとした。

したがって、総務部への配転命令は契約違反で無効である以上、従わないのは当然であり、その後の欠勤も会社側の事情による就労不能だと位置づけた。無断欠勤の扱いも懲戒解雇も成立しないと主張した。

被告は正当性主張「適性に欠けたため配置転換」

被告A社は、会社が業務上の必要性に応じて、従業員の職種や勤務地を変更することが出来ると記載された「配転条項」を含む就業規則を2023年5月に周知したので、原告にも配転条項の効力が及ぶと主張。

女性との契約書は当初の配属を示しただけで、職種を限定する趣旨ではないと反論した。

配転命令の理由としては、原告が編集者としての適性を欠くと判断したと訴えた。

新刊発行の「必達目標」が半分以下しか達成されていなかったり、誤訳の指摘への対応が遅れたなどと主張し、原告には編集業務を遂行する能力が不十分で、被告側は解雇を避けるために総務部での勤務を提案したとしている。

懲戒解雇については、配転命令が有効である以上、原告の拒否は「正当な理由なき命令違反」、有給消化後の出社拒否は「無断欠勤」に該当するため、就業規則に照らし懲戒解雇は適法だと主張した。

「配転命令と懲戒解雇は無効」裁判所の判断

東京地裁はまず、核心となる「職種を編集部での仕事に限定する合意」があったのかどうかを検討した。

判決では、原告女性が長年編集者を務め、編集者としての能力を買われて派遣契約から直接雇用に切り替えたという経緯から、「編集企画業務のみに従事する編集者として雇用する意志だった」と推認。原告女性もそれに応じていた事から、職種を編集業に限定する合意が成立していたと判断した。

したがって、被告のA社が女性に対して異動・配置転換を命じる権限はそもそも無いとして、総務部への異動命令は無効とした。

「不当な動機」会社を厳しく批判

さらに裁判所は、原告女性についてA社が「編集者としての適性を欠く」と主張していた点について、「解雇に値するほどの業務遂行能力の欠如があったとは認められない」と認定。突然の工場への出向命令や、不服であれば転職か訴訟をするしかないなど「高圧的な内容の」文書を送っている事などと合わせて、「本件配転命令が原告排除の不当な動機、目的をもって行われたこともうかがわれる」と厳しく指摘したのだ。

その上で、懲戒解雇については、基礎となる異動命令が無効である以上、拒否には正当な理由があり、欠勤も無断ではないため、懲戒権の濫用で無効と結論付けた。

賃金は、無効な命令によって働けないのであって、会社に責任があるとして、有休消化から判決確定まで、月額約29万円の支払いを命じた。

東京地裁は最終的に、配転命令も懲戒解雇もいずれも無効とし、会社の対応は正当化できないと明確に判断したのである。