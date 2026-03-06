フィギュアスケート男子のイリア・マリニン選手(アメリカ)が、ミラノ・コルティナ五輪のフェアプレー賞を受賞しました。

大会後にCIFP(国際フェアプレー委員会)が発表する『フェアプレー賞』。世界中のファンが投票する勲章に、6つの候補から、金メダリストを称えたライバル選手が選ばれました。

それは、フィギュアスケート男子シングルでの一幕。ミハイル・シャイドロフ選手(カザフスタン)が金メダルを確定させると、一番に祝福したのがマリニン選手でした。

マリニン選手はショートで108.16点を記録し首位発進。しかし、フリーで転倒が相次ぎ、156.33点とスコアを伸ばせず、8位。金メダル筆頭候補がまさかの幕引きとなりましたが、順位が決まった直後に王者・シャイドロフ選手の健闘を讃える姿がありました。

同じくフィギュア界からは、女子のアンバー・グレン選手(アメリカ)が、惜しくも2位で金メダルを逃し涙する坂本花織選手を報道陣のカメラから守った瞬間。さらに、男子シングルで銅メダルを獲得し号泣する佐藤駿選手に対し、カメラに向かってキラキラと手で佐藤選手をアピールするなど、ライバルを祝福した銀メダリストの鍵山優真選手が、最終選考の6つまでに残りました。