ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR高山線 飛騨金山～下呂 落石のため上下線運転見… 【交通情報】JR高山線 飛騨金山～下呂 落石のため上下線運転見合わせ（6日午後4時時点） 【交通情報】JR高山線 飛騨金山～下呂 落石のため上下線運転見合わせ（6日午後4時時点） 2026年3月6日 15時59分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、高山線は落石のため、飛騨金山～下呂の上下線で運転を見合わせています（6日午後4時時点）。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も ホームから転落した妊婦… 救ったのは高校生 ｢ためらいなかった｣ 電車到着5分前の“救出劇” SNSを通じて奇跡の再会 ロブスターを“伊勢海老”として販売 伊勢海老を名乗れるのは世界で1種類｢イセエビ科イセエビ属イセエビ｣のみ 伊勢志摩みやげセンター王将 三重 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 神奈川, 世田谷区, 射出成形機, 寺田屋, フローリング, 墓, 工場, 訪問介護, 伊東市