長谷川京子が手がけるブランド『ESS BY』3月25日にアパレルラインの新作コレクションをリリース

長谷川京子がディレクターを務めるブランド『ESS BY』が、3月25日（水）にアパレルラインの新作コレクションをリリースする。

長谷川がディレクションを手がける『ESS BY』は、新たなコンセプトのもと、昨年ライフスタイルブランドへとリニューアルした。

新コンセプトは 「Reason? It’s me.」。隣にいる誰かのための服ではなく、場所やシーンに合わせた服でもなく、“自分が純粋に楽しむための服”を提案する。

このたびリリースのセカンドコレクション「MOOD.02」は、自由にニューヨークを旅する女性のワードローブをイメージ。

セットアップでドレスのように纏うリネンシリーズや、あえてデイリー使いしたいドラマティックなボリュームスカートなどをラインナップ。自由で活発な街のエナジーに共鳴するような、テイストに縛られないアイテムが揃っている。

また、3月20日〜22日には、新コレクションをいち早く体験・オーダーできる『ESS BY 2026 POPUP EVENT MOOD.02』が開催。期間中はディレクターの長谷川が立ち合い、『ESS BY』の商品の良さを直接伝える予定だ。

ラインナップ

Linen message wrap Shirt ￥42,900Linen relaxed dress Pants ￥53,900

Sheer tie Knit ￥28,600jogger tuck Pants ￥42,900

Sheer tie Knit ￥28,600Linen relaxed short Pants ￥36,300

Cotton High-leg Leotard ￥25,300Linen relaxed dress Pants ￥53,900

Cotton High-leg Leotard ￥25,300Gathered Volume Skirt ￥58,300

Linen message wrap Shirt ￥42,900Linen relaxed dress Pants ￥53,900

【発売情報】

『ESS BY』セカンドコレクション「MOOD.02」発売日：2026年3月25日（水）販売場所：『ESS BY』公式オンラインサイトhttps://ess-by.com/

【ポップアップイベント情報】

ESS BY 2026 POPUP EVENT MOOD.02開催日時：2026年3月20日（金）〜3月22日（日）11:00〜17:00（最終入場16:00）会場：DAIKANYAMA GARAGE 1F（東京都目黒区中目黒1-3-12）入場：事前予約制『ESS BY』公式オンラインサイトより、3月8日（日）17:00まで予約可能https://ess-by.com/blogs/news/mood-2