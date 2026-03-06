¡ÖLess I, more us¡×¨¡¨¡¥Þ¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥Ä¥£¥¢¡¦¥¥¦¥ê¤¬ÉÁ¤¯¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¿·¾Ï¡£½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿2026-27Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤Ë¤Æ¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¤Î2026-27Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥Õ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥Ä¥£¥¢¡¦¥¥¦¥ê¡ÊMaria Grazia Chiuri¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Ç¤Î½é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
º£²ó·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢
¡ÖLess I, more us¡Ê¡È»ä¡É¤è¤ê¤â¡È»ä¤¿¤Á¡É¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¥¦¥ê¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£²È¤Î5¿Í»ÐËå¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥á¥¾¥ó¤ÎÎò»Ë¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¤ÎÉ½¸½¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤¿°Õ»Ö¤äÁÏÂ¤¤ÎÏ¢ÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀº¿À¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç²þ¤á¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤ÈÍßË¾¤Ø¤Î²óµ¢¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤òÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£°áÉþ¤Ï¿ÈÂÎ¤òµ¬Î§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾×Æ°¤ä´¶³Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤¿»þ´Ö¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°áÉþ¤Ï¸Ä¿Í¤Îµ²±¤ä´¶¾ð¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡ÖÃÏ¿Þ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÏÃËÀ¤È½÷À¤¬¶¦¤ËÊâ¤¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤È¥Þ¥¹¥¥å¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤ÏÂÐÎ©Åª¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤ë»ñ¼Á¤òÉ½¤¹·ÁÍÆ»ì¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°áÉþ¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¾ð¤äÍßË¾¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éºÆ¹Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¤³¤¦¤·¤¿»×ÁÛ¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·Ý½Ñ²È¥ß¥ì¥Ã¥é¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥£¥ô¥©¡¼¥ê¥ª¡ÊMirella Bentivoglio¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤È¥¤¥á¡¼¥¸¡¢µ¹æ¤È°ÕÌ£¤Î´Ø·¸¤òÃµµæ¤¹¤ë»ë³Ð»í¤Î¼ÂÁ©¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤ÏÈà½÷¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¶¨Æ¯¤·¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼ºîÉÊ¤ò¸½Âå¤ÎÊ¸Ì®¤ÇºÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÏÁõ¾þÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¹Í¤äµ²±¤ò½É¤¹¡Ö¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë»í¡×¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSAGG Napoli¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬Äó¼¨¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡ÖRooted but not stuck¡Êº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¡ÖLoyal but not obedient¡ÊÃé¼Â¤À¤¬ÌÕ½¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÎÄê¤ÈÀ©¸Â¤ÎÂÐ¤È¤Ê¤ë¹½Â¤¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÎØ³Ô¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤Î¤¢¤êÊý¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢¡ÖEcho of Love¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï°áÉþ¤ÎºÆÀ¸¤äÁÇºà¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢¤½¤·¤Æ°áÉþ¤¬»ý¤Äµ²±¤ä´¶¾ð¤Î»ýÂ³À¤ò¤á¤°¤ë»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£
°áÉþ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾ÃÈñºâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãå¤ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤È¤È¤â¤Ë°ÕÌ£¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î°áÉþ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡Ö´¶¾ðÅªÂÑµ×À¡Êemotional durability¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤È¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¡ÖLess I, more us¡×¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¸Ä¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿´Ø·¸À¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¿·¾Ï¤Ï¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤äÁÏÂ¤Åª¤Ê¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Îµ²±¡¢¿ÈÂÎ¤Î´¶³Ð¡¢¤½¤·¤Æ°áÉþ¤Ë½É¤ë»þ´Ö¤ÎÁØ¤òÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥Ä¥£¥¢¡¦¥¥¦¥ê¡ÊMaria Grazia Chiuri¡Ë/ Courtesy of FENDI
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»:
¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
TEL. 0120 001 829
Courtesy of FENDI
º£²ó·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢
¡ÖLess I, more us¡Ê¡È»ä¡É¤è¤ê¤â¡È»ä¤¿¤Á¡É¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤ÈÍßË¾¤Ø¤Î²óµ¢¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤òÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£°áÉþ¤Ï¿ÈÂÎ¤òµ¬Î§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾×Æ°¤ä´¶³Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²Ä»ë²½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤¿»þ´Ö¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°áÉþ¤Ï¸Ä¿Í¤Îµ²±¤ä´¶¾ð¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡ÖÃÏ¿Þ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÏÃËÀ¤È½÷À¤¬¶¦¤ËÊâ¤¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤È¥Þ¥¹¥¥å¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤ÏÂÐÎ©Åª¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤ë»ñ¼Á¤òÉ½¤¹·ÁÍÆ»ì¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°áÉþ¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¾ð¤äÍßË¾¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éºÆ¹Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¤³¤¦¤·¤¿»×ÁÛ¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·Ý½Ñ²È¥ß¥ì¥Ã¥é¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥£¥ô¥©¡¼¥ê¥ª¡ÊMirella Bentivoglio¡Ë¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤È¥¤¥á¡¼¥¸¡¢µ¹æ¤È°ÕÌ£¤Î´Ø·¸¤òÃµµæ¤¹¤ë»ë³Ð»í¤Î¼ÂÁ©¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤ÏÈà½÷¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¶¨Æ¯¤·¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼ºîÉÊ¤ò¸½Âå¤ÎÊ¸Ì®¤ÇºÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÏÁõ¾þÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¹Í¤äµ²±¤ò½É¤¹¡Ö¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë»í¡×¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈSAGG Napoli¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬Äó¼¨¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡ÖRooted but not stuck¡Êº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¡ÖLoyal but not obedient¡ÊÃé¼Â¤À¤¬ÌÕ½¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÎÄê¤ÈÀ©¸Â¤ÎÂÐ¤È¤Ê¤ë¹½Â¤¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÎØ³Ô¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤Î¤¢¤êÊý¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢¡ÖEcho of Love¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï°áÉþ¤ÎºÆÀ¸¤äÁÇºà¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢¤½¤·¤Æ°áÉþ¤¬»ý¤Äµ²±¤ä´¶¾ð¤Î»ýÂ³À¤ò¤á¤°¤ë»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£
°áÉþ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾ÃÈñºâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãå¤ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤È¤È¤â¤Ë°ÕÌ£¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î°áÉþ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡Ö´¶¾ðÅªÂÑµ×À¡Êemotional durability¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤È¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of FENDI
¡ÖLess I, more us¡×¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¸Ä¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿´Ø·¸À¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¿·¾Ï¤Ï¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤äÁÏÂ¤Åª¤Ê¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Îµ²±¡¢¿ÈÂÎ¤Î´¶³Ð¡¢¤½¤·¤Æ°áÉþ¤Ë½É¤ë»þ´Ö¤ÎÁØ¤òÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥Ä¥£¥¢¡¦¥¥¦¥ê¡ÊMaria Grazia Chiuri¡Ë/ Courtesy of FENDI
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»:
¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
TEL. 0120 001 829