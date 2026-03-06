「快速」は本格化 循環線開業で変化

広島電鉄が2026年3月28日にダイヤ改正を実施します。市内中心部を周回する新系統「循環線」の開業に伴い、輸送力の増強や快速便の拡充も行われます。

循環線は、比治山エリアと市内中心部を循環して結びます。運行ルートは広電本社前を起点とし、皆実町六丁目方面へ向かう内回りと、紙屋町方面へ向かう外回りの2ルートが設定されます。運行時間帯は日中10時〜16時で、平日は内・外回りそれぞれ25分間隔、土休日は45分間隔での運行です。

これにより、2025年8月の「駅前大橋ルート」開業に伴い休止していた「的場町」および「段原一丁目」停留場が再開します。また、循環線の系統記号を新たに「L」とし、専用のヘッドマークなどを装着して運行。このほか、循環線ではいわゆる「被爆電車」などのレトロ車両を5月から定期運行する計画となっています。

●既存系統では「快速」倍増！

今回は1号線・5号線の広島駅発着便を中心に増便や車両の大型化による輸送力増強が図られます。土休日の利用が多い時間帯に1号線の広島駅発着便を増やし、広島駅〜日赤病院前では10〜14時に8本増発の50本となるほか、5号線は始発を繰り上げ、早朝の新幹線（広島駅行き）や松山方面フェリー（広島港行き）への接続を図ります。

また、1号線で8月から実証運行中だった朝時間帯の快速便2本は、好評を受けて本格運行となるほか、2号線でも新たに運行を開始し、快速便の本数は倍増されます。

なお、循環線についてはダイヤ改正に先立ち3月上旬から試運転を行うということです。