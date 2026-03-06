飲み会のあとに同僚の女性職員に性的暴行を加えケガをさせたなどとして、神奈川県警・鎌倉警察署の男性巡査部長が書類送検されました。

警察によりますと、不同意わいせつと不同意性交致傷の疑いで書類送検されたのは、神奈川県警・鎌倉警察署の男性巡査部長（30代）です。

巡査部長は去年6月、横浜市内の漫画喫茶の個室などで同僚の女性職員に性的暴行を加え全治2週間のケガをさせた疑いなどがもたれています。

巡査部長と女性は当時、同僚の警察職員、複数人で飲み会をしていて、巡査部長は飲み会が終わったあとに女性職員と2人きりになり、漫画喫茶に向かったということです。

任意の事情聴取に対し巡査部長は「酒に酔って、気が緩んでしまった」などと容疑を認めているということです。

神奈川県警は6日付で巡査部長を停職6か月の懲戒処分とし、巡査部長は6日、依願退職しました。

神奈川県警は「捜査及び調査結果を踏まえ、厳正に処分いたしました。再発防止に向けて、職員に対する指導を徹底してまいります」とコメントしています。