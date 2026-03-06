モデル・タレントの阿部なつきさんが自身のインスタグラムを更新。姉妹でフレンチレストランにてランチを楽しんだプライベートショットを公開しました。

【写真を見る】【 阿部なつき 】「春はどこも可愛くて気分が上がります」白いノースリーブのドレス姿でフレンチ・ランチ





阿部さんは「姉妹でランチした日」と綴り、東京・銀座の高級フレンチレストランで姉と過ごした画像を投稿。阿部さんは、光を美しく反射する白いノースリーブドレスを着用。胸元がV字ラインになったデザインで、スタイルを上品に際立たせています。









投稿された画像の中には、椅子に腰をかけカメラに向かって微笑むカットもあり、阿部さんは「個室だったから、たくさん写真も撮れてうれしい、、笑」と、リラックスしたひとときを報告。木目調の壁と金色の天井が配された気品あふれる個室で、白いダイニングテーブルを囲み、姉と特別な時間を満喫したようです。









阿部さんは「春はどこも可愛くて気分が上がります」と、華やかな笑顔の画像を添えて締めくくりました。









【担当：芸能情報ステーション】