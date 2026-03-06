AKB48の白鳥沙怜さんが、今年5月頃に卒業することを決意したことを、自身のＸで報告しました。



白鳥さんは「私、白鳥沙怜はAKB48を卒業します」と単刀直入に報告しました。「13歳でAKB48 19期生として加入し、2年間活動してきました」と経歴を紹介し「大変なこともありましたが、楽しい思い出の方が圧倒的に多く、私にとって1つの居場所にもなっていました」と振り返りました。







しかし一方で「学業と両立していく中で、自分なりに思うような活動ができない現状」「ファンの皆様の期待に応えられるのかという不安」など、大きな悩みに突き当たった心中を明かし「たくさん考え、悩み、今回の決断となりました」と、これまでの経緯を伝えています。

白鳥さんは、グループの先輩・同期・後輩への感謝や期待を綴り、スタッフやファンの方々にも「みなさんがいてくださったから、ここまで頑張ることができましたし、本当にパワーを与えてもらいました。ありがとうございます」と感謝を伝えています。

白鳥さんは「卒業は5月頃を予定しております」「最後までみなさんと思い出を作りたいです。卒業の日まで精一杯頑張ります！」と、決意を新たにしています。

【担当：芸能情報ステーション】