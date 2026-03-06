プロボクシングの世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者で世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が５月２日、東京・文京区の東京ドームで防衛戦を行うことが６日、都内のホテルで発表された。

戦績はともに３２戦全勝で井上尚が２７ＫＯ、中谷が２４ＫＯ。

井上尚と並んで記者会見に臨んだ中谷は「昨年の年間表彰式で（対戦呼びかけの）声をいただいてから１年間無敗で来られた。後はチャンピオンになるだけ。最高の試合を見せたい」と意欲を示した。

ＷＢＣ世界バンタム級王者だった昨年６月、当時ＩＢＦ世界同級級王者・西田凌佑（六島）に６回終了ＴＫＯ勝ちを収めて２団体王座を統一。その後、２本のベルトを返上し、井上尚戦を念頭に世界４階級制覇を目指してスーパーバンタム級に転向した。同１２月には井上尚らが参加したサウジアラビアの興行でセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対戦。相手の強打と粘り強さに翻弄（ほんろう）されながらも３―０判定勝ちで転向初戦を白星を飾った。「この試合で得るものが多かった。それと向き合って、成長した姿を見せて必ず世界チャンピオンになります」と言葉を重ねた。

２０２６年になってからは試合で負傷した右まぶたも完治し、練習を再開。Ｍ・Ｔジムでのジムワークに加え、相模原市内に自身が建てた専用の「ＢＩＧ ＢＡＮＧジム」で練習。さらに週に１度のフィジカルトレーニングで体力強化を図りながら、東京ドーム決戦を目指してトレーニングを実施。２月下旬には沖縄合宿で体力アップを図り「（井上尚戦に向けて）スイッチを入れてきた」という。

現在、中谷はＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯで世界ランク１位。ＩＢＦは３位だが、１、２位が空位のため、実質的には最上位であり、主要４団体全てでトップコンテンダーとなっている。モンスターの弱点など研究したことについて聞かれると「しっかり活路を見いだすパンチはチームと共有しているので、それを体現するために体を作っていくことが大事。さらに（井上尚が）リング上でどう出るか、どういうアクションを起こすかは５月２日でしかわからないので、しっかり対応できる自分自身を作っていきたい」と話した。

「５月２日は自分のキャリアにとって一番大きな試合となる。井上尚弥という男にしっかり勝って、必ずチャンピオンになります。最高の中谷潤人として、ベストを見せたい」と言葉に力を込めた中谷。会見に出席したルディ・エルナンデス・トレーナーは「井上尚弥に対してＫＯでは勝てないという（米リング誌での）発言はそうではなく、ＫＯであれ、判定であれ、勝利するという意味で言った。２人が歴史を作る舞台。何があっても言い訳はできない。中谷潤人の才能が輝ける瞬間を信じている」と話した。誰に対しても真摯（しんし）に対応し、優しい言葉遣いが印象的な好青年だが、この日の中谷は最後まで力強さが際立った。「井上尚弥選手は最強と言われているので、最強の名称をいただきたいと思う」。中谷は今月中旬にも渡米し、ルディ氏のもとで打倒モンスターを目指して強化トレーニングを行う予定だ。