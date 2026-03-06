【ゴリティア】 3月19日 発売 価格：550円 レーティング：IARC 3+ プレイ人数：1人

アークシステムワークスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam/Android/iOS用デジタル版1人用ゴリラ増やしカードゲーム「ゴリティア」を3月19日に発売する。価格は550円。

本作は、1人用ひつじ増やしカードゲーム「シェフィ」のゲームデザイン＆イラストを手掛けたポーン氏によるボードゲーム「ゴリティア」のデジタル版。「シェフィ」はかわいい「ひつじ」を1,000匹まで増やすと上がりになるというルールだったが、「ゴリティア」では「ゴリラ」が登場し、バナナを管理しながら群れを拡大して、ゴリラの楽園を築いていく。

【「ゴリティア」のルール】

勝利条件： 地面に7匹以上のゴリラが並べば勝利！

敗北条件： 誰か1匹でもバナナが足りなくなれば、即・群れは崩壊。

ジャングルをゴリラでいっぱいにするか、食糧難で終わるか。すべてはあなたの腕次第。

(C)ARC SYSTEM WORKS

(C)Advenure Planning Service (C) Pawn