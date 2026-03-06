木村カエラ「わかめちゃんみたいに短くしたじょ」大胆刈り上げヘアにイメチェン 絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/03/06】歌手の木村カエラが3月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳女性歌手「わかめちゃんみたい」小顔際立つ刈り上げショートヘア
木村は「週末のLIVEのために、髪の毛綺麗にしたよ。そして、また前回と違う感じで切ってもらったよ」と、週末に控えたライブに向けて髪を整えたことを報告。「後ろ、わかめちゃんみたいに短くしたじょ。前から見るとマシュルーム。ふふ」と、以前と違って襟足を大胆に刈り上げた個性的なベリーショートスタイルを公開した。
この投稿に、ファンからは「赤髪マッシュ最高に似合う」「刈り上げがかっこいい」「やっぱりあずき色素敵すぎる」「まさにワカメちゃんカット」「おしゃれ」「ライブでの姿が楽しみ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆木村カエラ、新ヘアスタイル披露「わかめちゃんみたいに短くしたじょ」
◆木村カエラの投稿に反響
