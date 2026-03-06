みりちゃむ「珍しく」ミニスカ×シースルートップスで雰囲気一変「大人の色気」「新鮮で素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/06】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が3月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】23歳ギャル「大人の色気」ミニスカ×素肌透けるシースルーコーデ
みりちゃむは「珍しくスカート」と記し、白い壁を背に撮影したコーディネート写真を投稿。ダークカラーのキャミソールの上にシースルートップスを重ね、裾にフリルがデザインされたブラウンのミニスカートを着用した美しい脚がチラリとのぞくショットを披露している。
また、トップスの袖をまくり上げ、肘を見せる姿を収めた写真も公開。肘にはピンクの絆創膏が貼られており、「二瓶ちゃんに抱きついたら勢い余って壁で擦りむき、肘にけいちゃんから貰った絆創膏つけてるのは内緒 笑」とつづっている。
この投稿は「新鮮で素敵」「大人の色気漂ってる」「雰囲気変わりますね」「どんな服も着こなせるのすごい」「スタイル最強」「絆創膏のエピソードも可愛くて癒される」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳ギャル「大人の色気」ミニスカ×素肌透けるシースルーコーデ
◆みりちゃむ、美脚チラリのミニスカ姿披露
みりちゃむは「珍しくスカート」と記し、白い壁を背に撮影したコーディネート写真を投稿。ダークカラーのキャミソールの上にシースルートップスを重ね、裾にフリルがデザインされたブラウンのミニスカートを着用した美しい脚がチラリとのぞくショットを披露している。
◆みりちゃむの投稿に「新鮮で素敵」と反響
この投稿は「新鮮で素敵」「大人の色気漂ってる」「雰囲気変わりますね」「どんな服も着こなせるのすごい」「スタイル最強」「絆創膏のエピソードも可愛くて癒される」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】