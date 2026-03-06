関東近郊のスキー場では、今週末7日(土)から8日(日)は冬型の気圧配置の影響を受けるでしょう。7日(土)は日本海側を中心に雪が降り、風も強まる見込みです。8日(日)も雪が広がりやすく、寒さが続くでしょう。ゲレンデでは万全の寒さ対策が必要になりそうです。

土曜日は雪と風 荒れた天気の所も

明日7日(土)は冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雪が降る所が多い見込みです。長野県北部や群馬県北部のスキー場ではまとまった雪となる所があり、白馬八方尾根では24時間降雪量が15センチを超える予想です。また、各地で風も強まり、星野リゾート アルツ磐梯などでは風が強めに吹く見込みです。吹雪いて視界が悪くなる可能性もあるため、ゲレンデでは天候の変化にご注意ください。





8日(日)は冬型が次第に緩みますが、寒気の影響が残り、雲が広がりやすいでしょう。長野県や群馬県のスキー場では雪や曇りの天気となり、厳しい冷え込みが続きそうです。苗場では最低気温がマイナス10度前後まで下がる予想となっています。一方、富士見パノラマリゾートや軽井沢プリンスホテルスキー場では日差しが届く時間もありそうです。この週末は気温が低く、標高の高いスキー場では氷点下の厳しい寒さが続きます。風が強まる所では体感温度がさらに下がるでしょう。滑走の際は、防寒ウェアや手袋、ネックウォーマーなどで寒さ対策を万全にしてください。また、雪が降るエリアでは視界の悪化や積雪の増加にも注意が必要です。車で移動する場合は路面の凍結や積雪による影響の可能性があるため、冬用タイヤの装着や時間に余裕を持った移動を心がけましょう。

なだれの種類は2つ

雪が積もると、なだれが発生しやすくなります。スキー場では決められたコースを守って楽しむようにしましょう。なだれは斜面に積もった雪が、重力によって下に滑り落ちる現象ですが、種類が2つあります。



1つは「表層なだれ」です。これは、山に積もっている古い雪の上に、新たに積もった雪が滑り落ちる現象です。1、2月頃の寒さが厳しい冬の時期に、山の急斜面で発生しやすく、雪庇や吹きだまりができている斜面で多く発生します。

もう1つは「全層なだれ」です。こちらは、山に積もった雪が、全て滑り落ちる現象です。気温が上昇する春先に、雨が降った後や、フェーン現象などで気温が上がった時に多く発生し、斜面の上の固くて重い雪が、流れるように滑り落ちます。過去になだれが発生した斜面や、積雪に亀裂が入っている所では、特にご注意ください。