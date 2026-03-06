300万ドルの“大谷翔平カード”も！ 総額8.5億円のトレカ特別展示会が開催
スポーツ・エンターテインメント トレーディングカードのToppsが、きょう6日から『TOPPS World Baseball ClassicTM 2026トレカ応援祭』を、ベルサール秋葉原で開催。昨年に大谷翔平カード史上最高額の300万ドル（日本円で約4億7000万円）で落札された「2025 Topps Chrome 1/1 Autographed Gold Logoman Patch」が、日本で初めて展示される。
【画像】大谷翔平カード史上最高額の300万ドルをつけたカード
WBC東京ラウンドの開催に合わせ、過去のWBCのドラマチックな瞬間をカード化し た ToppsのWBCトレーディングカードを通し、WBCの魅力や歴史を体感できるさまざまなアクティビティを展開予定。
大谷選手をはじめとする日本人選手のレアカードやメモラビリアを展示する特別展示も実施。特別展示品全体の推定総額は約8億5000万円におよぶ。
