ＷＢＣ３回出場の内川聖一氏が６日、フジテレビ「サン！シャイン」に出演。番組ではＷＢＣ開幕を特集した。

司会の谷原章介が、前回ＷＢＣ優勝メンバーも３歳年をとっているとし、今回はより走力を絡めた攻撃が不可欠として、侍ジャパン各選手の打率、四球、出塁率、ＯＰＳ、得点圏打率などを手書きでびっしり書き込んだデータ表を示し、最強スタメンを発表した。

１指・大谷

２遊・小園

３左・近藤

４三・岡本

５一・村上

６右・牧原

７二・牧

８捕・坂本

９中・周東

より国内組を多用したメンバーを発表した。

これに内川氏は「いろんな戦い方を想定したメンバーだとは思うんですけど、強化試合を見た限りでいうと、この選手外せないなという選手が谷原さんの予想には入っていない」と指摘し、「強化試合を見た中で一番状態がいいのは吉田正尚選手」と明かした。

「結果も出てますし、ボールとの距離感、タイミング、一番状態がいいと思います」と指摘した。

「彼の場合は経験もありますし、前回大会でもここで打ってほしい時に打ってくれた選手です」と語った。