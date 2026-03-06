◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真(大橋)＜12回戦＞同級4位 井岡一翔(志成)（2026年5月2日 東京ドーム）

ボクシングの大橋ジムは6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同級王者の井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）と同級4位の井岡一翔（36＝志成、32勝17KO4敗1分け）が対戦することも発表された。

井上拓真相手に日本男子初の5階級制覇を狙う井岡は、都内のホテルで開かれた会見に出席。東京ドーム開催について「ボクサーとしてなかなか立てる場所ではないと思いますし、いろんなことが成立しないと興行としてもできないし、注目度がないと難しい場所だと思う」と述べ、「まさか自分が現役の中で東京ドームに立てるとは想像してなかったですけど、だからこそ感謝してますし、この興行で井上拓真選手と良い試合をして、良いものを見せられたら」と繰り返し“感謝”という言葉を口にした。

バンタム級に上げてから井上拓との対戦を希望してきた。「バンタムで井上拓真が最強という評価か？」との問いには「堤聖也選手（角海老宝石）が拓真選手に勝ってますし、簡単に言える部分ではないんですけど、この舞台で井上拓真選手と戦うことをバンタム級での一番大きな挑戦として理想に掲げていたんで、評価以前に挑戦者として堤聖也選手にしろ井上拓真選手にしろ、挑戦できることがベストだったと思うので、実現してよかったと思ってます」と慎重にコメントした。

スキルの高い2人だけに技術戦が予想されるが、「試合展開において特にミスできないと言いますか、それ（ミス）で自分のボクシングを組み立てられなくなってしまうと思うので、いつも以上に丁寧に、選択を間違えるとペースを取られてしまうので、攻防の中で必ず自分が良くない状況だったり 動きとして判断を間違えてしまうときもあると思いますけど、立て直す修正能力をもっと高めていくとか、自分のボクシングを試合まで成長させていきたい」と予想した。

かつては井上尚との対戦が期待された時期もあった。その弟に挑戦することについて「縁を感じることはない」と言いながらも、「同じ日本人ボクサーとして日本ボクシング界を盛り上げていく中で、こればかりはタイミングや状況がマッチメークでは特に大事と思う。尚弥選手との対戦も噂された時期もありましたけど、自分が今どういうふうに戦っていくかが一番重要なので。実際に階級も違いましたし、自分がバンタム級で上げたタイミングで井上拓真選手がチャンピオンになって戦えることは光栄に思います」と話した。

興行のもようはLeminoが独占ライブ配信する。ペイ・パー・ビュー（PPV）チケット販売方式で、事前販売は6,050円、当日販売は7,150円。「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活MAX」契約者はPPVチケット購入は不要。

＜試合カード＞

・世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

・スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

・WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

・フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

・東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

・WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）