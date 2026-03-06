大好きな「チョコレート」を買うのを我慢しているけれど…28歳女性が物価高でも「削れない」と語るもの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
【東京都在住28歳女性世帯、1カ月の出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート
・職業：サービス業
・世帯年収：500万円
・貯蓄：100万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：2LDK
・食費：5万円
・交際費：1万円
・電気代：1万円
・ガス代：5000円
・水道代：1万円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「お菓子で、特にチョコレートです。価格がかなり上がってきていて、気軽に買うことができなくなったから」
買わなくなったチョコレートは、「乾燥大豆」で代用しているそうで、「安いしたくさん食べるとおなかにたまるから」といいます。
「本当はダースチョコが大好きで食べたいが、一度買うと止まらなくなってすぐに食べきってしまうし、かなり価格が高騰しているからもったいないと思い買えません」
「子どもは成長し、これから体をつくっていかなければならないので、栄養のあるものを食べさせたいから」
自らは節制しつつも、子どもへの愛情は惜しむことなく家計をやりくりする女性。こうした切実なひたむきさが、物価高時代を懸命に生きる人たちのリアルな姿なのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
