3月8日は国際女性デー。日本の女性の労働力率は過去最高水準を更新し続けています。最新データからは、ライフイベントにかかわらず「働き続ける」ことが当たり前になった、新しい社会の姿が見えてきます。

「M字」の凹みは過去の話？

「M字カーブ」とは、女性の労働力率をグラフにした際、出産・育児期にあたる30代がガクンと凹んで「M」の字に見える現象を指しますが、この形がいま変化しています。

出典：厚生労働省「令和6年版 働く女性の実情」図表1-2-2

・「M字」から「台形」へ25歳から54歳までの全ての年齢階級において、女性の労働力率は80%を超えています。

・30代の躍進かつてM字の真ん中だった30代の数値は、令和6年時点で前半で83.9%、後半で81.4%に達し、「台形」へと変化しました。

現代では「育児か仕事か」という二者択一ではなく、両方を継続するのが「標準」に推移しているといえます。

10年で約20ポイント上昇。有配偶女性の働く意欲が社会を動かす

女性の労働力率の上昇は、「結婚している女性の社会進出」が最大の要因であることが統計から明らかとなっています。

出典：厚生労働省「令和6年版 働く女性の実情」付表6

・有配偶女性の変化30代前半（30～34歳）の有配偶女性の労働力率は、平成26年の59.2%から 令和6年には78.6%へと、10年間で約20ポイント上昇 しました。

・未婚・既婚の差が激減30代前半における未婚女性と有配偶女性の差は、平成26年の32.7ポイントから、 令和6年は10.3ポイントまで縮まっています 。

「見える化」が進む企業の姿勢：有価証券報告書への記載義務化

女性活躍の勢いは、企業の評価指標にも大きな変化をもたらしています。2023年3月期決算以降、大手企業などを中心に 有価証券報告書への「女性管理職比率」「男性の育児休業取得率」「男女間賃金格差」の記載が義務化 されました。

特徴的な企業の取り組み事例

・女性管理職比率（積水ハウス）女性が働きやすく、定着しやすい職場づくりに加え、「女性リーダー候補者への選抜研修」を仕組み化。 2020年代に女性管理職を300名以上にするという目標を早期に達成し、将来の経営幹部候補育成に取り組んでいます。

・男性の育児休業取得率（大和ハウス工業）男性の育休取得率100%（5日以上）を維持。上司の評価項目に部下の育休取得を組み込むなど、トップダウンで「休める文化」を定着させ、結果として、女性社員が復職しやすい環境づくりにもつながっています。

・男女間賃金格差（メルカリ）全社的な男女間賃金格差と、その要因（役職構成の差など）を分析・公表。属性によるバイアスを排除した報酬設計を行い、説明のつかない格差は是正するプロセスを導入しています。

多様化するキャリア：ITや製造業でも女性比率「3割」

女性が活躍するフィールドは、かつてのイメージを超えて広がりを見せています。令和元年から令和6年にかけて「雇用者に占める女性の割合」が上昇した産業を見ると、世の中の「働き方の変化」が数字に強く表れています。

出典：厚生労働省「令和6年版 働く女性の実情」付表17-2

この背景には、DXの進展があります。建設現場の遠隔管理や、物流の自動化、リモートワークの導入などが進んだことで、場所や時間、身体的負荷の制約が大幅に減り、女性の参入を強力に後押ししています。

また、有価証券報告書での情報開示義務化なども手伝い、休暇取得や柔軟な働き方の導入を徹底する企業が増えています。特定の性別に偏らない「誰もが働きやすい職場」へのアップデートが、これまで女性の就業が難しいとされていた業界でも加速しています。

多様化する女性のキャリアとライフスタイル

最新の統計が証明したのは、未婚・既婚を問わず、女性たちが自らの意思でキャリアを継続し、社会のあらゆる場面を支えているという事実です。

「働くこと」が当たり前になった次のフェーズとして、私たちは今、職種の垣根を超えて「自分らしいキャリアの質」を追求できる時代に立っています。今年の国際女性デーを機に、変化し続ける数字を味方につけて、新しい働き方の一歩を踏み出してみませんか。

