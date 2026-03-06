［東日本大震災１５年］

東日本大震災からの復興を進めるため、１５年間で投じられた予算は４２兆円にも上る。

インフラの過剰整備や議論の不十分さを指摘する声もあるなか、２０２６年度に始まる５年間の「第３期復興・創生期間」に教訓を生かそうと、使途の検証に取り組む動きもある。

地元の反対押し切り建設された巨大防潮堤

優美なリアス式の海岸が広がる宮城県石巻市雄勝地区。海と陸を隔てる高さ最大９・７メートルのコンクリート壁が１０キロほど続く。復興事業で造成された巨大防潮堤だ。

「雄勝は津波と防潮堤の建設で２度も翻弄（ほんろう）された」。かつて海沿いに暮らした大学特任助教の阿部晃成さん（３７）は振り返る。

０５年に石巻市と合併した旧雄勝町。１６メートル以上の津波に襲われ、死者・行方不明者が２４３人に上った。それでも「海と生きる町」として、商工会や漁協の関係者らでつくる協議会は１１年７月、景観や漁業への影響を踏まえて高台への集団移転を了承することで、行政に対して巨大な堤防は築かないように求めた。

だが、政府の中央防災会議の判断も考慮し、県は震災前の倍以上の高さになる防潮堤の整備を決断。住民側には震災前と同じ「高さ４・１メートル」の案があり、市雄勝総合支所も反対したものの決定は覆らなかった。記録がある県事業の５・４キロ分だけでも、１５０億円超が投じられていた。

一方で地区外への住民の流出は進み、震災前の４分の１に満たない１０００人を割り込んでいる。阿部さんは「今の高さでは、東日本大震災級の津波は防げない。住民がいなくなったことを含め、建設ありきの結末だ」と厳しくみる。

復興庁や国土交通省によると、被災した６県（福島を除く）で進められた防潮堤などの復旧や延伸工事は計６２１か所で総延長４３２キロ。１・４兆円がつぎ込まれた。

事業費の全額が国費で賄われる期限が１５年度までと迫るなか、将来へ向けた議論や住民の合意形成が不十分なまま計画を遂行した自治体も少なくない。元雄勝総合支所長の阿部徳太郎さん（６６）は「防潮堤を決めないと、漁港や中心部の復興が進められなかったとの側面もあるが、正しい選択だったのか、今も分からない」と複雑だ。

内閣府の有識者検討会が公表した日本海溝・千島海溝地震の被害想定では、岩手県などで東日本大震災を上回る津波も見込まれる。整備された防潮堤に効果があるのか、今後必要となる維持管理費をどう捻出していくかといった問題も残る。

反省も踏まえて、土木学会（東京）は２１年、防潮堤の高さや配置について、人口規模、産業分布などに基づいて決めるべきだとするガイドラインを公表し、南海トラフ地震で大きな被害が想定される自治体に提言している。土木学会メンバーで名古屋工業大の北野利一教授（海岸工学）は「まちづくりの方針、地域の避難計画と併せて考える必要がある」と語る。

５３７億円分の復興事業、独自検証する村

「身の丈に合う財政運営のため、復興事業からの脱却を図る村づくりを進めなければならない――」

第３期復興・創生期間に入るのを前に、福島県川内村の遠藤雄幸村長（７１）は、村が独自に進める復興予算の検証について狙いを語る。震災と福島第一原発事故後、２０２３年度までの約１５００事業に使われたのは総額５３７億円。「住民の帰還を促すためスピードを重視してきたが、効果があったものも薄かったものもある。この先も必要な事業は客観的データを示して求めたい」と力を込める。

２８億円をかけて１７年に完工した１５ヘクタールほどある「田ノ入工業団地」は、地域振興の起爆剤と期待された。だが、稼働しているのは機械部品メーカーと風力発電の管理施設の２事業者で、工場用７区画と社宅用４区画のうち計９区画が空いたままだ。この間、進出した岡山県のスポーツウェア製造会社は経営破綻し、千葉県の食品会社の計画は頓挫した。遠藤村長は「補助金の魅力から、被災地に関心を寄せるのは経営体力が弱い中小やベンチャー企業が中心だ。２、３年で埋まると考えていたが想定していない部分もあった」。当初は工場開設費の最大４分の３を国が補助していたが、補助率は２分の１となり、新たに企業を呼び込めるかも不透明だ。

かつて村の財政規模は、年間３０億円程度だった。震災後の一般会計歳入は国補助金などで１・５〜３・５倍の４９億〜１０９億円ほどに膨れている。

政府が２４年度に実施した予算を点検する「行政事業レビュー」で、住民の帰還が進まない福島県内に年間二十数億円の除草費などがつぎ込まれていることに有識者から見直しを指摘された。遠藤村長は「支援を受けることに慣れ自立を阻害しているとの意見も出た。そういった観点からもしっかり検証したい」と考える。

村は２４年７月から検証委員会でそれぞれの事業内容を精査。継続の可否などを判断する作業を進め、結果は今年６月にも公表予定だ。遠藤村長は住民の帰還につなげる除染事業は不可欠だったと評価し、「『復興ではなく、地方創生では』と指摘される事業もあったが、本当に必要なものは要望する。検証は他の自治体にも参考になるはず」と言う。

相次いだ使途への批判、「流用」も判明

復興予算について、政府は集中復興期間（１１〜１５年度）と第１期復興・創生期間（１６〜２０年度）に道路や防潮堤、災害公営住宅などインフラの整備を中心に充てた。第２期復興・創生期間（２１〜２５年度）は、原子力災害から避難した人の帰還、被災者の心のケアといった事業の比重を高めた。

財源負担を国民で分かち合うため、政府は１３年１月から復興財源確保法を施行し、所得税に２・１％を上乗せする復興特別所得税などを創設。１９兆円程度と見込んだ事業規模は復興の進展とともに、２５年度までに３３兆円程度に膨れ、東京電力に代わって立て替えている除染費などを加えると、４２兆円となる見通しだ。

この間、使途への批判も相次いだ。集中復興期間は地方負担を「実質ゼロ」としたため、過剰な復興が進んだとの指摘もあった。反捕鯨団体への対策費、沖縄の国道整備など復興と関係がない事業への「流用」も判明した。復興特別所得税の一部を、防衛費の財源に転用する政府方針には根強い反対がある。

◇

