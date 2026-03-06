◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 チェコ１―５オーストラリア（６日・東京ドーム）

前回大会は準々決勝に進んだオーストラリアは、前日５日の台湾戦に続き、この日はチェコ（２敗）を下し、ＷＢＣ連勝発進を飾った。ホワイトソックスで村上宗隆と同僚のミード内野手は、８日に控える日本戦に向け、「特別なことになるだろうね。出発の前には彼とはよく冗談を言い合っていたよ。彼が向こうにいるのは楽しみですね。彼は面白い人だと思います。スプリングトレーニングでは多くの選手を笑わせていましたよ」と再会を心待ちにした。

この日のチェコ戦。オーストラリアは、両軍無得点の２回の守備では、チェコのメンシク内野手に中犠飛を許し、先制点を献上。だが直後の３回の攻撃では、ミードに３ランが飛び出し、逆転に成功した。さらに１―３の９回には先頭Ａ・ホールに左中間ソロを許すと、適時打などでリードを４点に広げた。

この日の試合前会見ではオーストラリアのニルソン監督が会見で、プレキャンプを行った東京・府中市内の子供たち約５００人を招待したことを明かしており、２階席などから多くの子供たちが観戦する姿が目立った。ミードの会心の一発には大きな歓声をあげ、大熱狂となった。

連勝発進となったオーストラリアは、８日に侍ジャパンとの戦いを予定している。