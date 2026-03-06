広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、オフショル×デニム姿が「可愛すぎる」「お顔小さい」と話題に
【モデルプレス＝2026/03/06】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが3月5日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿を公開した。
【写真】カープ小園選手の24歳美人妻「お顔小さい」オフショルコーデで抜群スタイル際立つ
3月1日に24歳の誕生日を迎えた渡辺は「Lv24」と記し、コーディネート写真を投稿。薄いピンクのオフショルダートップスにデニムパンツを合わせた美しい肩のラインが際立つスタイルで、カメラを見つめるショットを披露している。
この投稿は「透明感がすごい」「美しさが増してる」「可愛すぎる」「ビジュが最強」「お顔小さい」と反響を呼んでいる。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
