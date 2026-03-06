加護亜依、長女への「中学生弁当」公開 生姜焼きメインに彩り豊か「朝早くから作ってて尊敬」「ボリューミー」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】元モーニング娘。の加護亜依が3月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。中学生の長女への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳元モー娘「ボリューミー」朝6時台に完成した娘への愛情たっぷり弁当
加護は「中学生弁当」と記し、豚の生姜焼きをメインとした弁当の写真を投稿。ピンクの弁当箱には、タレがよく絡んだ食欲をそそる豚の生姜焼きと半分に切ったゆで卵が詰められている。その横には、黒ごまを散らし漬物を添えたご飯ときゅうりやミニトマトのサラダがそれぞれの容器に詰められており、デザートとして皮を剥いたみかんも。
また「6：45」と朝早くから弁当作りをしたようで、「毎日お弁当との戦い」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「本当に尊敬する」「朝早くから作ってて尊敬」「ボリューミー」「お昼の時間が待ち遠しくなりそう」「愛情もたっぷり詰まってる」「すごく美味しそう」などの声が上がっている。
加護は、2011年に一般男性と結婚し、2012年に第1子長女を出産。2015年に離婚を発表。2016年、一般男性と再婚し、2017年に第2子長男を出産したが、2024年、離婚していたことを発表した。（modelpress編集部）
◆加護亜依、中学生の長女への“豚の生姜焼き弁当”披露
◆加護亜依の投稿に「愛情もたっぷり詰まってる」の声
