これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）19:00
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 1.3% 前回 1.3%（前年比)
【ブラジル】
鉱工業生産指数（1月）21:00
予想 -0.8% 前回 0.4%（前年比)
【米国】
雇用統計（2月）22:30
予想 6.0万人 前回 13.0万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.3% 前回 4.3%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.4%（平均時給・前月比)
予想 3.7% 前回 3.7%（平均時給・前年比)
小売売上高（1月）22:30
予想 -0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.0% 前回 0.0%（自動車除くコア・前月比)
企業在庫（12月）7日00:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
【カナダ】
Ivey購買部協会指数（2月）7日00:00
予想 N/A 前回 50.9
※予定は変更されることがあります。
