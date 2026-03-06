【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）19:00
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)
予想　1.3%　前回　1.3%（前年比)

【ブラジル】
鉱工業生産指数（1月）21:00
予想　-0.8%　前回　0.4%（前年比)

【米国】
雇用統計（2月）22:30
予想　6.0万人　前回　13.0万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.3%　前回　4.3%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.4%（平均時給・前月比)
予想　3.7%　前回　3.7%（平均時給・前年比)

小売売上高（1月）22:30　
予想　-0.2%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.0%　前回　0.0%（自動車除くコア・前月比)

企業在庫（12月）7日00:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

【カナダ】
Ivey購買部協会指数（2月）7日00:00
予想　N/A　前回　50.9

※予定は変更されることがあります。