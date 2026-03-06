テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合いレンジを探る展開 テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合いレンジを探る展開

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合いレンジを探る展開



1.3826 100日移動平均

1.3810 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3807 一目均衡表・雲（上限）

1.3803 200日移動平均

1.3737 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3693 一目均衡表・雲（下限）

1.3685 一目均衡表・転換線

1.3674 10日移動平均

1.3663 現値

1.3650 21日移動平均

1.3618 一目均衡表・基準線

1.3563 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3537 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルカナダは２月中旬以降は方向性を失っている。１．３６台前半から１．３７台半ばまでのレンジで激しく上下動しており、保ち合いの上下限を探る段階となっている。ＲＳＩ（１４日）は、４８．３と中立状態を示している。

外部サイト