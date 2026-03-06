テクニカルポイント ドルカナダ、保ち合いレンジを探る展開

1.3826　100日移動平均
1.3810　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3807　一目均衡表・雲（上限）
1.3803　200日移動平均
1.3737　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3693　一目均衡表・雲（下限）
1.3685　一目均衡表・転換線
1.3674　10日移動平均
1.3663　現値
1.3650　21日移動平均
1.3618　一目均衡表・基準線
1.3563　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3537　エンベロープ1%下限（10日間）

　ドルカナダは２月中旬以降は方向性を失っている。１．３６台前半から１．３７台半ばまでのレンジで激しく上下動しており、保ち合いの上下限を探る段階となっている。ＲＳＩ（１４日）は、４８．３と中立状態を示している。