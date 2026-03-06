イラン情勢を受け、各国政府は、中東に取り残された国民の退避支援に乗り出しています。

イギリス政府は中東から退避するイギリス人に向け、オマーンから政府チャーター便を出し、飛行機は6日、イギリスに到着しました。

1人目「ミサイルの直下にいたので子どもたちのためにとにかく帰国しようと思った。窓が震える音とかいろいろ聞こえたので」「本当に怖かった」

2人目「すぐに飛行機に乗れたのは本当に幸運でした。感謝しています」

また、スペイン政府はオマーンに軍用機を派遣し、4日、スペイン人171人が帰国したほか、イタリアやオランダなどもチャーター便を用意し、退避支援を行っています。

ロイター通信によりますと、オマーン政府は旅行者や居住者などの帰国を支援していて、マスカット国際空港には多くの人々が集まっているということです。

カタール航空は、マスカットからロンドンやローマなどへ限定的な救援便の運航を5日から行うと発表しているほか、エミレーツ航空は、UAE＝アラブ首長国連邦のドバイ国際空港から主要都市への便を限定的に再開したということです。

しかし、ミサイルやドローン攻撃への懸念から依然、中東の空域の大半は閉鎖されていて、各国政府などはチャーター便の手配や限られた民間機の確保に追われているということです。