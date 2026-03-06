千葉Jにリトルの”元同僚”アメリカ代表ビッグマン加入「チームの勝利に貢献できるよう」

B1東地区の千葉ジェッツは3月6日、ジョン・ムーニーのインジュアリーリスト（IL）登録に伴い、アメリカ出身のギャリソン・ブルックスが加入することを発表した。

アメリカ出身で現在26歳のブルックスは、206センチ104キロのパワーフォワード兼センター。ノースカロライナ大学では千葉Jのナシール・リトルとともにプレーし、その後ミシシッピ州立大学を経て、ニューヨーク・ニックスと契約しサマーリーグに参加。

NBAでのプレーには至らず、2022－23シーズンにGリーグのウェストチェスター・ニックスに在籍した。その後、韓国、リトアニアと渡り歩き、2025－26シーズン前にはニューオーリンズ・ペリカンズと契約を結ぶも開幕前に解雇され、Gリーグのバーミングハム・スクアドロンに籍を置いていた。2025年にはアメリカ代表として『FIBAバスケットボールワールドカップ2027予選』Window1にも参加している。

アメリカ出身で現在27歳のムーニーは206センチ111キロのパワーフォワード兼センター。2020年にパース・ワイルドキャッツ（NBL）でプロデビューを飾ると、その1年後に千葉Jの一員に。チーム在籍5年目の今年はキャプテンを務め、ここまで28試合に先発出場し平均14.3得点11.3リバウンド3.3アシストをマーク。現時点でのリバウンドランキングではリーグトップの座についていた。

12月28日に行われた長崎ヴェルカ戦で負傷した同選手は、右舟状月状骨靱帯損傷により1月23日付でIL入りしていた。現在マイケル・オウも同リストに公示されている千葉Jにとって新戦力の加入は心強いものとなりそうだ。

Bリーグデビューを果たすブルックスは「このような機会をいただけたことにとても感謝しています。毎日チームの勝利に貢献できるよう努力するとともに、日本の文化についても学んでいきたいと思っています。とても楽しみにしています」とコメントを送っている。

【動画】ブルックスが8得点を挙げたニカラグア戦ハイライト