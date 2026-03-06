ＡＶＩＬＥＮ<5591.T>が続急伸、フシ目の４ケタ大台を回復してきた。独自ＡＩモジュールを活用したソフトウェア開発や、ＡＩ人材育成支援ビジネス（法人向けビルドアップユニットの提供）などを展開し、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進の担い手として収益機会を獲得している。業績は売上高、利益ともに高水準の伸びを続け、２６年１２月期は営業利益段階で前期比３０％増の３億５６００万円予想とピーク利益を大幅更新する見通し。



株価は昨年５月に急騰を演じたものの、その後は一部大株主の保有株売却など需給的要因が重荷となり、約１０カ月にわたって下値を摸索し続ける軟調展開を強いられた。今年に入ってから８週連続での陰線形成も長い下ヒゲでダメ押しを入れ、目先売り一巡感が台頭している。足もとでグロース市場の銘柄群に買い戻しの動きが顕在化しており、同社株もその流れに乗っている。



出所：MINKABU PRESS