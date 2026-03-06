６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円８４銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。



米国・イスラエルとイランの軍事衝突に終息の兆しがみえないなか、質への逃避から基軸通貨であるドルを買う動きが先行した。ドル円相場は午前に１５７円３８銭まで伸び悩む場面もあったが、「有事のドル買い」は根強く概ね１５７円台半ばで推移。一時７６０円以上下落していた日経平均株価がプラス圏に切り返し、低リスク通貨とされる円への買いが一服したことなどが支えとなった。４日に発表された２月のＡＤＰ雇用統計が市場予想を上回っていたことで、日本時間今晩に発表される２月の米雇用統計が強い内容になるとの思惑もあり、午後２時４０分すぎには１５７円８０銭台をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００２ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８３円２１銭前後と同７０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS