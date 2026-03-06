株式会社アスクは、自作PCパーツイベント「ASK FES 2026」を4月4日（土）・4月5日（日）に開催する。入場料は無料。

同社が取り扱う自作PCパーツ・PC DIY製品メーカーが一堂に会するオフラインイベント。最新製品の展示やデモンストレーションなどが行われる。

出展メーカーが企画するトークセッションやクイズのほか、ゲストによるゲーム対決なども行われる。ステージ企画の模様はYouTubeで生配信するという。

来場者参加型のコンテスト「MOD PC選手権」も開催される。自由なテーマで制作されたMOD PC（改造PC）をイベント会場に展示し、来場者の投票によって優秀作品を決定する内容。3月22日（日）まで、展示作品のエントリーを受け付けている。

イベント名

ASK FES 2026 ～何かが見つかる！世界のPCパーツ大集合祭り～

日時

会場

2026年4月4日（土）11時00分～17時00分 2026年4月5日（日）10時00分～16時00分

秋葉原UDX 2階 アキバ・スクエア

出展予定メーカー

AGI、AMD、ASRock、AVerMedia、Cooler Master、CORSAIR、DeepCool、ELSA、Fractal Design、GIGABYTE、ITGマーケティング、Linksys、MSI、NZXT、Pro Gamers Group、SAPPHIRE、Synology、Thermaltake、XPPen、ZALMAN、ZOTAC

入場料

無料