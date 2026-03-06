仙台管区気象台発表

■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （３/７～４/６）

＜予報のポイント＞

・寒気の影響が弱いため、向こう1か月の気温は平年並か高いでしょう。

・東北太平洋側では今年１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が2月中旬まで続きました。２月下旬以降の降水により、一部の地域で少雨の状態は緩和しましたが、向こう１か月の降水量はほぼ平年並と見込まれるため、少雨の状態が続く可能性があります。

＜向こう１か月の天候＞

東北日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間・降雪量＞

・平均気温（向こう１か月）

東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み

・降水量（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・日照時間（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■週別の天候と平均気温

＜１週目３/７～３/１３＞

東北日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：平年並の見込み 東北太平洋側：平年並の見込み

＜２週目３/１４～３/２０＞

東北日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み

＜３～４週目３/２１～４/３＞

東北日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み

