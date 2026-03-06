アスカネット <2438> [東証Ｇ] が3月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比5.3％減の3億円に減り、通期計画の4.5億円に対する進捗率は68.0％にとどまり、5年平均の95.6％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常損益は1.4億円の黒字(前年同期は1.4億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比16.1％減の2.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の14.8％→12.9％に低下した。



