日本ハウスホールディングス <1873> [東証Ｐ] が3月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比73.7％減の4.8億円に大きく落ち込み、通期計画の13.3億円に対する進捗率は36.5％にとどまり、さらに前年同期の89.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.0倍の8.4億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比81.5％減の0.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.6％→1.6％に悪化した。



株探ニュース

