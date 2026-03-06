日本駐車場開発 <2353> [東証Ｐ] が3月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比7.6％増の45.5億円に伸び、通期計画の85億円に対する進捗率は53.6％となり、5年平均の52.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.6％増の39.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比10.9％増の25.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の22.9％→23.4％に上昇した。



